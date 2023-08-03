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08:38, 3 августа 2023Мир

В Британии рассказали об изготовлении Украиной самодельных бомб на 3D-принтере

The Economist: Киев печатает бомбы на 3D-принтере, оболочки проводят как игрушки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина изготавливает самодельные боеприпасы для своей армии, печатая их на 3D-принтере. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Уточняется, что оболочки для бомб Киеву отправляют из-за рубежа под видом детских игрушек или подсвечников. При этом, как отмечает журнал, возникают трудности с цепочками поставок из-за того, что компоненты для таких бомб прибывают из разных мест.

В статье подчеркивается, что самодельные боеприпасы не способны стать полноценной заменой боеприпасам заводского производства, но у них есть свои преимущества, в частности, низкая стоимость. По данным издания, каждую неделю изготавливается порядка тысячи пластиковых корпусов для так называемых «конфетных бомб».

Ранее стало известно, что в России ведут работы по созданию ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтерах из металлических компонентов. Отмечается, что на сегодняшний день созданы отечественные прототипы двигателей космических аппаратов.

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    Марина Совина
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