В Британии рассказали об изготовлении Украиной самодельных бомб на 3D-принтере

The Economist: Киев печатает бомбы на 3D-принтере, оболочки проводят как игрушки

Украина изготавливает самодельные боеприпасы для своей армии, печатая их на 3D-принтере. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Уточняется, что оболочки для бомб Киеву отправляют из-за рубежа под видом детских игрушек или подсвечников. При этом, как отмечает журнал, возникают трудности с цепочками поставок из-за того, что компоненты для таких бомб прибывают из разных мест.

В статье подчеркивается, что самодельные боеприпасы не способны стать полноценной заменой боеприпасам заводского производства, но у них есть свои преимущества, в частности, низкая стоимость. По данным издания, каждую неделю изготавливается порядка тысячи пластиковых корпусов для так называемых «конфетных бомб».

Ранее стало известно, что в России ведут работы по созданию ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтерах из металлических компонентов. Отмечается, что на сегодняшний день созданы отечественные прототипы двигателей космических аппаратов.