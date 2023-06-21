Эксперт рассказал о создании напечатанных ракетных двигателей в России

Овчинников: в РФ ведут работы по созданию напечатанных на 3D-принтерах ракетных двигателей

Работы по созданию ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтерах из металлических компонентов, ведут и в России. Об этом сообщил специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников в беседе с «Известиями».

«Россия в этом отношении идет в ногу со временем. У нас такие исследования тоже проводятся. В настоящее время созданы отечественные прототипы двигателей космических аппаратов», — рассказал он.

Овчинников добавил, что эта область является очень перспективной, но большинство проектов, над которыми работают в разных странах, «пока сырые».

Ранее в июне телеканал Sky News сообщил, что британская частная космическая компания Skyrora приступила к тестированию первых ракетных двигателей, созданных с помощью 3D-печати. Тесты проводят в испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан.

В апреле стало известно, что китайские специалисты изучат возможность использования 3D-печати для постройки домов на Луне. Доставленное на Луну оборудование миссии «Чанъэ-8» позволит понять, можно ли применять в космосе приборы для 3D-печати.