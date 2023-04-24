Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:23, 24 апреля 2023Наука и техника

В Китае собрались построить дома на Луне

Reuters: в Китае изучат возможность использования 3D-печати для постройки домов на Луне

Фото: Phil Noble / Reuters

Китайские специалисты изучат возможность строительства домов на Луне. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты агентства сослались на материал официального китайского медиа China Daily, согласно которому местные ученые собрались наладить строительство домов на Луне. Сообщается, что жилища на поверхности естественного спутника Земли позволят решить проблему долгосрочного проживания космонавтов.

По планам Китайского национального космического управления (CNSA), поиском ресурсов на Луне, с помощью которых можно будет наладить процесс строительства, займутся специалисты в рамках миссий «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». В частности, доставленное на Луну оборудование миссии «Чанъэ-8» позволит понять, можно ли применять в космосе приборы для 3D-печати.

«Если мы хотим оставаться на Луне долгое время, нам нужно установить станции, используя локальные материалы», — заявил ученый CNSA Ву Вейрен. Старт миссии «Чанъэ-8» запланирован на 2028 год, Пекин намерен отправить первого человека на Луну в 2030 году.

В начале апреля стало известно, что китайские специалисты из Нанкинского университета нашли на Луне новый возобновляемый источник воды. Частицы обнаружили в процессе изучения образцов реголита, доставленных с миссии «Чанъэ-5» в 2020 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
Россиян предупредили об опасном для вождения машины возрасте
Тренер назвал полезные для женщин мужские упражнения
Пригожин рассказал о «перемалывании» ВСУ в Артемовске
Российского «положенца» обвинили в организации АУЕ и игр в покер в колонии
Филипп Киркоров оценил вероятность эмиграции из России
В Китае собрались построить дома на Луне
Певица МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания
Крупнейшая экономика Европы начала расти лучше ожиданий
Российский снайпер наказал украинского военного за оскорбительный жест
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.