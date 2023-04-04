На Луне найден новый возобновляемый источник воды

Nature Geoscience: в пирокластических шариках на Луне обнаружили воду

Китайские специалисты из Нанкинского университета нашли на Луне новый возобновляемый источник воды. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Обнаружить частицы удалось в процессе анализа образцов реголита, доставленных с миссии «Чанъэ-5» в 2020 году. Результаты показали, что в грунте содержатся 32 стеклянных шарика, состоящие из фрагментов горных пород и минералов.

Считается, что они могли образоваться в ударных кратерах в процессе столкновения лунных пород с водородом, поступившем от солнечного ветра, в течение последних двух миллиардов лет. Внутри этих пирокластических бусин выявили крошечные следы воды: размер шариков варьируется от толщины одного до нескольких волосков, а содержание воды было еще менее значительным.

Однако поскольку в грунте миллиарды или триллионы стеклянных шариков, то это может стать значительным источником воды, хотя ее добыча будет достаточно сложной. Теоретически это возможно сделать с помощью нагревания шариков. В будущем планируется провести дополнительные исследования, чтобы определить, насколько это осуществимо и безопасна ли такая вода для питья.

В марте 2023 года в рамках проекта SOFIA (Стратосферная обсерватория ИК-астрономии) команда специалистов НАСА и Германского центра авиации и космонавтики составила новую карту воды южного полюса естественного спутника Земли.