В Британии начали тестировать первые напечатанные ракетные двигатели

Sky News: британская компания начала тестировать первые напечатанные ракетные двигатели

Британская частная космическая компания Skyrora приступила к тестированию первых ракетных двигателей, созданных с помощью 3D-печати. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Тестирования проходят на крупнейшем в своем роде объекте в Великобритании — испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан. Планируется, что они будут проводиться каждую неделю в течение лета. При каждой задаче двигатель будет работать в течение 250 секунд — столько же времени потребуется в реальной миссии для выхода на орбиту. По данным Sky News, Skyrora изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2.

Ранее стало известно, что частная российская компания SR Space и IT-холдинг Т1 пообещали запустить ракету в космос. При запуске носителя предполагается использовать технологии, разработанные Т1, в частности, систему инженерного анализа САЕ и вычислительные мощности T1 Cloud.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

