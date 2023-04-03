Частная компания первой в Китае запустила ракету-носитель на ЖРД

Частная компания Space Pioneer первой в Китае запустила ракету-носитель на ЖРД

Частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе (ЖРД). Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает SpaceNews.

Старт ракеты Tianlong-2 («Небесный дракон-2») состоялся с площадки на космодроме Цзюцюань 2 апреля в 11:48 по московскому времени. Носитель вывел на солнечно-синхронную орбиту экспериментальный спутник дистанционного зондирования Земли, разработанный компанией Hunan Hangsheng Satellite Technology.

Издание отмечает, что трехступенчатая ракета Tianlong-2 предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту до 2 тонн полезной нагрузки, а на солнечно-синхронную — до 1,5 тонны. В качестве топливного компонента три ЖРД первой ступени носителя используют полученный из угля керосин.

В 2024 году Space Pioneer планирует запустить двухступенчатую ракету Tianlong-3 с многоразовой первой ступенью. Носитель предназначен для выведения на низкую околоземную орбиту до 15 тонн полезной нагрузки.

В марте SpaceNews написало, что итальянская компания Avio подписала контракт на разработку прототипа легкой многоразовой ракеты с двигателем M10, в качестве компонентов топлива использующего жидкие метан и кислород, а также силового агрегата M60.