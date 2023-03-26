Европа создаст многоразовую ракету с метановым двигателем

Компания Avio подписала контракт на разработку многоразовой ракеты с метановым двигателем

Итальянская компания Avio подписала контракт на разработку прототипа легкой многоразовой ракеты с двигателем M10, в качестве компонентов топлива использующего жидкие метан и кислород, а также силового агрегата M60. Об этом сообщает SpaceNews.

Финансирование двух программ оценивается в 285,3 миллиона евро, из которых 103,7 миллиона пойдут на создание силового агрегата M60. Развиваемая им тяга должна в шесть раз превышать таковую у M10 — двигателя, устанавливаемого на верхнюю ступень перспективной легкой ракеты Vega.

Средства на разработки выделили Европейское космическое агентство (ЕКА) и правительство Италии. Издание напоминает, что кроме Avio в Европе над проектом метанового ракетного двигателя работает компания ArianeGroup.

В мае Avio провела огневые испытания жидкостного ракетного двигателя M10.

В январе 2020 года глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.