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Европа испытала метановый двигатель для Vega E на замену украинскому

Компания Avio испытала метановый двигатель M10 для легкого носителя Vega E

Итальянская компания Avio провела огневые испытания жидкостного ракетного двигателя M10, работающего на метане и кислороде. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытания прошли 5 мая на стенде полигона Сальто-ди-Квирра, расположенном на острове Сардиния. Данный силовой агрегат предназначен для установки на третью ступень легкого носителя Vega E, первый запуск которого намечен на 2026 год.

Отмечается, что M10 с экологически чистыми компонентами топлива является «первым в своем роде двигателем, успешно испытанным в Европе». Ракета Vega E получит три ступени, из которых первые два, P120C и Zefiro 40, будут такими же, как и у Vega C, а новая третья ступень заменит третью и четвертую ступени ракеты предыдущей модификации.

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В настоящее время эксплуатируется носитель Vega с четвертой ступенью Attitude Vernier Upper Module (AVUM) с украинским двигателем РД-843, использующим в качестве компонентов топлива токсичные гептил и амил. Титановые топливные баки для носителя производятся в России.

В январе 2020 года глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.

Иван Потапов
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