Частная российская компания пообещала запустить ракету в космос

SR Space: суборбитальная ракета будет запущена за линию Кармана в конце 2023 года

В конце 2023 года за линию Кармана, находящейся на высоте около 100 километров над поверхностью Земли и считающейся условной границей между атмосферой планеты и космосом, будет запущена суборбитальная ракета. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что соглашение о разработке носителя и его запуске на полях Петербургского международного экономического форума заключили частная российская компания SR Space и IT-холдинг Т1. «Будет выведена полезная нагрузка в виде передатчика сигнала», — сказали в пресс-службе SR Space.

Там уточнили, что сигнал со спутника будет принят беспилотником. «Это необходимо для отработки взаимодействия с беспилотными авиационными системами (БАС), тестирования технологии дистанционного управления ими и полета роем в автоматическом режиме», — добавили в компании.

При запуске носителя предполагается использовать технологии, разработанные Т1, в частности, систему инженерного анализа САЕ и вычислительные мощности T1 Cloud.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.