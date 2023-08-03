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17:20, 3 августа 2023Путешествия

Россиянам дали советы на случай потери багажа в аэропорту

Юрист Виноградов: за потерянный в аэропорту багаж можно потребовать компенсацию

Фото: Anete Lūsiņa / Unsplash

При потере сумок или чемоданов в аэропорту первым делом необходимо обратиться на стойку поиска багажа. Советы на такой случай дал россиянам декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с Life.

По словам юриста, если отыскать вещи не удалось, можно заполнить акт о нарушении при перевозке багажа с указанием личных данных. На его поиски выделяется 21 день с момента подачи заявки. Если за это время багаж не обнаружится, клиент может потребовать компенсацию.

«Штраф за невыдачу багажа — 25 процентов от МРОТ за каждый час просрочки доставки багажа, но не больше половины стоимости билета. Компенсация за потерю, порчу и недостачу багажа возмещается в размере объявленной стоимости или стоимости багажа, при этом не более 600 рублей за килограмм его веса», — поделился Виноградов.

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Эксперт добавил, что авиакомпании размещают образцы таких заявлений на своих сайтах. В случае молчания перевозчика нужно обратиться в суд, заключил он.

Ранее российских туристов обокрали в аэропорту Барселоны на 8,5 миллиона евро. Уточняется, что злоумышленник забрал чемодан с сумкой, пока россияне стояли в очереди на регистрацию.

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    Зарина Дзагоева
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