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10:08, 3 августа 2023Силовые структуры

Сотрудницу российского СИЗО заподозрили в халатности из-за побега заключенного

На Амуре сотрудница СИЗО допустила побег заключенного и попала под следствие

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Амурской области инспектора отдела режима и надзора следственного изолятора заподозрили в халатности: она допустила побег заключенного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 июля фигурантка заступила на дежурство на внутренний пост приема, досмотра, хранения и передач посылок в СИЗО-1 города Благовещенска. Днем туда пришел заключенный, чтобы провести уборку. Однако сотрудница оставила
его одного в комнате, нарушив таким образом правила. Тогда заключенный вылез через окно для приема передач, затем прошел через открытую входную дверь и сбежал.

Сотрудники региональных УФСИН России и органов внутренних дел смогли разыскать беглеца и вернуть в СИЗО. Но в отношении инспектора возбудили дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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