В Анапе пройдет фестиваль уличного кино

На Центральном пляже Анапы 6 августа пройдет фестиваль уличного кино

На Центральном пляже Анапы 6 августа пройдет фестиваль уличного кино. Как уточняет со ссылкой на мэрию курорта KP.RU, местом проведения мероприятия станет лаундж-зона.

Гостям и жителям города в день фестиваля обещают показать семь конкурсных работ молодых режиссеров. «После этого зрители смогут проголосовать светом фонариков и телефонов за лучшие», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

По данным KP.RU, фестиваль стартует в 20:00. Вход для всех желающих будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что в Калужской области прошел ежегодный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние».