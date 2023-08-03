Ведущая культовой российской передачи о сексе рассказала о влиянии шоу на жизнь

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась, что ее ассоциируют только с шоу про секс

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как на ее жизнь повлияла работа в культовом российском шоу «Секс с Анфисой Чеховой». О том, что ее по-прежнему ассоциируют только с этой передачей, Чехова заявила в выпуске программы «Мужской взгляд», доступном во «ВКонтакте».

«Меня до сих пор все не разделяют с "Сексом с Анфисой Чеховой". Всем кажется, что это и была я», — пожаловалась телеведущая.

Ранее Чехова призналась, что всегда мечтала жить за границей. По словам телеведущей, из-за особенностей характера ей тяжело долгое время оставаться на одном месте. Ближайшую поездку она совершит в Монако.

Программа «Секс с Анфисой Чеховой» выходила в ночное время на телеканале ТНТ с 2005 по 2009 год. В ней телеведущая и корреспонденты поднимали темы секса, а также делились историями из личной жизни, связанными с интимной сферой.