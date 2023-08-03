Крупный производитель водки в России решил сменить название

Beluga Group решила сменить название на NovaBev Group из-за ассоциации с водкой

Крупный производитель алкоголя в России Beluga Group решил cменить название на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»), сообщили в компании.

Финальное решение будет принято 23 августа, предложение должны обсудить акционеры группы. Производитель алкоголя заявил, что настоящее название больше не отражает суть деятельности компании — оно ассоциируется у покупателей только с водкой, несмотря на то, что Beluga Group производит и продает широкий спектр алкогольных напитков.

Кроме того, смена названия должна подчеркнуть роль входящих в группу сети магазинов «ВинЛаб», которая обладает большой значимостью в Beluga Group. Первая часть нового названия Nova (с латинского — «новая») отражает «приверженность к инновационным подходам». Be+V (от английского beverages — «напитки») соединяет названия Beluga и «ВинЛаб», объяснили представители группы.

В 2022 году Beluga Group продала международные права на бренд водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. В компании это решение объяснили санкциями, которые вызывают сложности с экспортом напитка.

В мае 2023 года Beluga Group опустилась на вторую строчку в списке лидеров среди производителей водки. В первом квартале 2023 года компания сократила выпуск продукции на 11 процентов год к году. На первое место вышел «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), повысивший производство напитка на 8 процентов.