Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:29, 3 августа 2023Экономика

Крупный производитель водки в России решил сменить название

Beluga Group решила сменить название на NovaBev Group из-за ассоциации с водкой

Фото: Charlotte Harrison / РИА Новости

Крупный производитель алкоголя в России Beluga Group решил cменить название на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»), сообщили в компании.

Финальное решение будет принято 23 августа, предложение должны обсудить акционеры группы. Производитель алкоголя заявил, что настоящее название больше не отражает суть деятельности компании — оно ассоциируется у покупателей только с водкой, несмотря на то, что Beluga Group производит и продает широкий спектр алкогольных напитков.

Кроме того, смена названия должна подчеркнуть роль входящих в группу сети магазинов «ВинЛаб», которая обладает большой значимостью в Beluga Group. Первая часть нового названия Nova (с латинского — «новая») отражает «приверженность к инновационным подходам». Be+V (от английского beverages — «напитки») соединяет названия Beluga и «ВинЛаб», объяснили представители группы.

Материалы по теме:
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика. Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика.Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
31 июля 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

В 2022 году Beluga Group продала международные права на бренд водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России. В компании это решение объяснили санкциями, которые вызывают сложности с экспортом напитка.

В мае 2023 года Beluga Group опустилась на вторую строчку в списке лидеров среди производителей водки. В первом квартале 2023 года компания сократила выпуск продукции на 11 процентов год к году. На первое место вышел «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), повысивший производство напитка на 8 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    В Apple рассказали об iPhone со съемной батареей

    «АвтоВАЗ» заявил о готовности обеспечить чиновников машинами

    Решение закупать валюту по новому бюджетному правилу объяснили

    Площадь пожара на производстве под Москвой увеличилась

    Вероятность снижения цен на водку в России оценили

    Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов

    В Польше пообещали без колебаний применить оружие на границе с Белоруссией

    Российский полковник высказался об опасности «конфетных бомб» ВСУ

    Боня обрадовалась проверке на пропаганду наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости