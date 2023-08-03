Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:00, 3 августа 2023Путешествия

Совершивший жесткую посадку с лопнувшей шиной шасси самолет попал на видео

WSB-TV: у самолета Delta Air Lines при посадке в Атланте лопнула шина шасси

Самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил жесткую посадку в международном аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон с лопнувшей шиной шасси и попал на видео. Кадры опубликовал сайт телеканала WSB-TV.

По словам одной из пассажирок рейса, которые приводит издание, во время приземления воздушного судна одна шина шасси лопнула, а другая разорвалась, в результате чего его занесло на взлетно-посадочной полосе.

Уточняется, что на борту находилось около 190 человек, им удалось эвакуироваться через аварийные трапы. При этом один пассажир пострадал.

После того как путешественники покинули самолет, они сели в автобус и были доставлены в терминал в аэропорту.

«Мы ценим усилия нашего летного экипажа и сотрудников службы экстренного реагирования международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, которые организовали безопасную посадку рейса 1437 в нашем хабе», — говорится в заявлении Delta Air Lines, которое публикует ABC News. — Мы извиняемся перед каждым за этот инцидент — нет ничего важнее безопасности наших клиентов и экипажа».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе

    Солдаты ВСУ назвали ситуацию на фронте плачевной

    Оскароносная актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

    Власти подтвердили обстрел ВСУ приграничного российского региона

    Россиянин обокрал попросивших его о помощи супругов

    Совершивший жесткую посадку с лопнувшей шиной шасси самолет попал на видео

    Пережившей госпереворот стране предрекли экономический крах

    Песков отреагировал на возможное расширение БРИКС

    Кремль ответил на подтверждение Киевом причастности к атакам на Крымский мост

    Названы возможные дата и место переговоров по Украине на высшем уровне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости