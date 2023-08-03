Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:53, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Вспышка птичьего гриппа в Херсонской области не подтвердилась

Информация о вспышке птичьего гриппа в Херсонской области не подтвердилась

Фото: Julia Koblitz / Unsplash

Информация о вспышке птичьего гриппа в Херсонской области не подтвердилась.

В украинских Telegram-каналах появились публикации, в которых говорится, что к загрязнению Азовского моря добавилась вспышка птичьего гриппа. В них также утверждается, что местные власти выпустили памятки по профилактике и борьбе с птичьим гриппом.

Публикации сопровождаются скриншотом сообщения администрации Генического муниципального округа. Памятника под название «Мероприятия по профилактике гриппа птиц» была опубликована 1 августа. Население уведомляют о правилах содержания птиц и о том, что делать и куда обращаться в случае заболевания птиц. Информации о новых вспышках птичьего гриппа при этом нет.

О том, что Горностаевском районе Херсонской области восемь человек госпитализированы с подозрением на птичий грипп, сообщалось еще в марте текущего года. Тогда же отмечалось, что, по данным экстренных служб, вспышка заболеваемости птичьим гриппом (H5N1) произошла в селе Великая Александровка, расположенном в подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра, были госпитализированы 18 человек, двоих спасти не удалось. Кроме того, заявлялось, что причиной возникновения вспышки в экстренных службах назвали халатность руководящего состава украинской Херсонской областной военной администрации — вакцины для домашних животных не поставлялись.

Информация о новой вспышке птичьего гриппа в Херсонской области не получила распространения среди российских СМИ. Ряд сообществ в соцсетях опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    Депутат Рады обвинил Зеленского в аморальности в ответ на обыски

    Россиянам дали советы на случай потери багажа в аэропорту

    Россия пообещала продавать меньше нефти за рубеж

    Рэпер Дрейк стал рекордсменом по заработку за один концерт

    Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов

    МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на производстве под Москвой

    В Польше сочли Украину виновной в появлении напряжения между странами

    На Украине рассказали о сроках восстановления Каховской ГЭС

    Минздрав рассказал об испытаниях российского аналога самого дорогого лекарства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости