Вспышка птичьего гриппа в Херсонской области не подтвердилась

Информация о вспышке птичьего гриппа в Херсонской области не подтвердилась

Информация о вспышке птичьего гриппа в Херсонской области не подтвердилась.

В украинских Telegram-каналах появились публикации, в которых говорится, что к загрязнению Азовского моря добавилась вспышка птичьего гриппа. В них также утверждается, что местные власти выпустили памятки по профилактике и борьбе с птичьим гриппом.

Публикации сопровождаются скриншотом сообщения администрации Генического муниципального округа. Памятника под название «Мероприятия по профилактике гриппа птиц» была опубликована 1 августа. Население уведомляют о правилах содержания птиц и о том, что делать и куда обращаться в случае заболевания птиц. Информации о новых вспышках птичьего гриппа при этом нет.

О том, что Горностаевском районе Херсонской области восемь человек госпитализированы с подозрением на птичий грипп, сообщалось еще в марте текущего года. Тогда же отмечалось, что, по данным экстренных служб, вспышка заболеваемости птичьим гриппом (H5N1) произошла в селе Великая Александровка, расположенном в подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра, были госпитализированы 18 человек, двоих спасти не удалось. Кроме того, заявлялось, что причиной возникновения вспышки в экстренных службах назвали халатность руководящего состава украинской Херсонской областной военной администрации — вакцины для домашних животных не поставлялись.

Информация о новой вспышке птичьего гриппа в Херсонской области не получила распространения среди российских СМИ. Ряд сообществ в соцсетях опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»