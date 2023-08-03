Собянин рассказал о реконструкции еще одного московского объекта

Собянин сообщил о планах возрождения Московского ипподрома

После завершения реконструкции Центральный московский ипподром станет одним из лучших в мире. Об этом заявил мэр столицы Сергея Собянин в своем личном блоге.

«С этого года начинаем серьезную реконструкцию. Вся идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра остается. Никакого жилищного строительства там не будет», — сообщил градоначальник, рассказывая о планах по возрождению объекта.

Собянин уточнил, что контрольные пакеты ипподрома по поручению президента России передали Москве. На ипподроме обновят места размещения лошадей и отреставрируют стадион.

Центральный московский ипподром — один из самых больших ипподромов России. Он был основан в 1834 году и является старейшим в Европе.

Ранее мэр столицы рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах — работы планируют завершить к сентябрю 2023 года. Дворец возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.