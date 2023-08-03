22-летний россиянин ударил по лицу силовика и попал в СИЗО

В Кемерово арестовали 22-летнего юношу, ударившего силовика по лицу

В Кемерово арестовали ранее судимого 22-летнего местного жителя, напавшего на сотрудника правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, силовики приехали в Ленинский район по сигналу о проникновении в магазин. Пьяный фигурант подошел к одному из них во время выяснения обстоятельств и ударил по лицу. Юношу задержали и отправили в СИЗО.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Отмечается, что нападавший признал вину и сотрудничает со следствием.