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19:48, 3 августа 2023Силовые структуры

В российском городе избили троих молодых людей из-за прически одного из них

В Нижнем Новгороде подростки избили молодых людей из-за прически одного из них

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку по факту драки, которая произошла из-за прически одного из местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В дежурную часть города обратились трое 18-летних молодых людей, которые рассказали, что их избили неизвестные. По словам нижегородцев, ночью 1 августа они гуляли на одной из улиц города, где поссорились с тремя мужчинами. Причиной конфликта стало замечание по поводу крашеных волос у одного из молодых людей, уточняет издание Baza. Драку прервали прохожие, которые спугнули нападавших.

В ходе проверки силовикам по горячим следам удалось установить личности мужчин. Ими оказались двое 16-летних жителей Нижнего Новгорода и 19-летний уроженец Азербайджана. Подростков и иностранца доставили в правоохранительные органы.

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