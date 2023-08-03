Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:19, 3 августа 2023Среда обитания

Россиянам описали последствия сноса стен в квартирах

Депутат Пахомов: снос стен в квартирах влияет на температурный режим

Фото: Sidekix Media / Unsplash

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов раскритиковал законопроект, по которому можно было бы объединить жилое помещение и лоджию без согласия всех собственников в многоквартирном доме. Он также описал последствия, к которым может привести снос стен. Об этом сообщают РИА Новости.

Такой законопроект был внесен на рассмотрение депутатами Ставропольского края. Однако Пахомов подчеркнул, что объединение балкона и кухни, особенно при наличии газового оборудования, может быть опасно для жильцов.

«Авторы проекта, наши коллеги из Ставропольского края посчитали, что демонтаж проема ни на что не влияет. Однако это не так. В большинстве случае это влияет не только на несущий конструктив зданий, но и на температурный режим дома», — заявил депутат.

Ранее владелица компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко предупредила, что одним из самых опасных видов перепланировок считается размещение санузла над жилой комнатой. В списке также оказались размещение санузла над кухней, снос несущих стен и колонн.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    Дана Борисова примерила свадебное платье

    Украина застраховала торговые суда

    Пойманное в Анапе опасное морское существо попало на видео

    Очевидцы рассказали о необычном запахе из-за пожара в Подмосковье

    В Белоруссию запретили поставлять оружие и боеприпасы из ЕС

    Apple временно отказалась от искусственного интеллекта

    Гинеколог развеяла три главных мифа про аборты

    Модель Твигги раскрыла секрет своего 38-летнего счастливого и крепкого брака

    Облако дыма молочного цвета после взрыва под Москвой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости