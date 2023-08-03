Диетолог назвала доступный продукт для продления молодости

Диетолог Гридина посоветовала для продления молодости включить в рацион сливы

Врач-диетолог Наталия Гридина назвала продукт, употребление которого в пищу поспособствует продлению молодости. Ее слова передает издание Life.

Гридина посоветовала включить в рацион сливы. Этот доступный фрукт содержит большое количество клетчатки, необходимой для здоровья кишечника и профилактики запоров. Также в сливах много антиоксидантов и витаминов С, А, группы В, которые препятствуют старению клеток организма. Кроме того, по словам врача, регулярное употребление в пищу слив улучшает память и благоприятно сказывается на работе печени.

Однако, как отметила диетолог, некоторым людям стоит есть этот продукт с осторожностью. В частности, при склонности к диарее, метеоризму, повышенной кислотности желудочного сока и гастрите сливами лучше не злоупотреблять, чтобы избежать обострения заболеваний. Также из-за высокого содержания фруктозы в этом фрукте его употребление стоит свести к минимуму людям с диабетом и избыточной массой тела, подытожила Гридина.

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