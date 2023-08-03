Кремль ответил на подтверждение Киевом причастности к атакам на Крымский мост

Песков: Кремль знал о причастности Украины к двум терактам на Крымском мосту

В Москве знали о причастности Украины к двум терактам на Крымском мосту. Об этом, реагируя на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, подтвердившим причастность Киева к атакам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Данилов ранее подтвердил участие Киева в атаках на Крымский мост. Он сообщил, что украинские военнослужащие ставят под сомнение и неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на сто процентов.

«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация, мы это знали», — сказал пресс-секретарь главы государства, назвав слова Данилова еще одним подтверждением причастности Киева к атакам.

Первый раз Крымский мост был атакован 8 октября 2022 года. Тогда оказались разрушены два пролета моста, так как на дороге взорвался грузовик. Второй раз мост атаковали два надводных беспилотника — это произошло в июле 2023 года.