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15:21, 3 августа 2023Бывший СССР

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз запретил ввозить ряд технологий и товаров в Белоруссию

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) расширил санкции против Белоруссии и запретил ввозить в страну ряд товаров и технологий военной сферы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Ограничения коснутся экспорта в Белоруссию товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому развитию, также ЕС вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, санкции распространяются на поставки технологий авиакосмической промышленности.

Еврокомиссия отмечает, что меры вводятся связи с причастностью Белоруссии к «действиями России на Украине». ЕС обещает привести санкционный режим против Белоруссии в соответствие с антироссийскими ограничениями.

В июле послы стран Евросоюза договорились о принятии ограничительных мер против Белоруссии из-за внутриполитической ситуации в республике и «участием» страны «в российской агрессии против Украины».

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