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11:49, 3 августа 2023Ценности

Роскошная яхта возлюбленного принцессы Дианы затонула

Яхта Cujo возлюбленного принцессы Дианы Доди Аль-Файеда затонула во Франции

Кадр: Charles-Michel Y / Youtube

Роскошная яхта, на которой принцесса Диана регулярно проводила отдых вместе с возлюбленным, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом, затонула у юго-восточного Средиземноморского побережья Франции. Об этом сообщает Times.

По информации издания, судно Cujo получило пробоину после столкновения с неизвестным объектом у Лазурного берега. На момент инцидента на борту находились семь человек — их успешно эвакуировали. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, сумели забрать с яхты несколько предметов, прежде чем она затонула на глубине около 762 метров.

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Cujo построили на итальянской верфи Baglietto в 1972 году для бизнесмена Джона фон Неймана. Впоследствии яхту приобрел сын саудовского бизнесмена Аднана Хашогги, а затем продал ее Аль-Файеду. Известно, что в июле текущий владелец судна, миллиардер Хассим Хайдар, выставили Cujo на продажу за 10 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона рублей).

Принцесса Диана попала в автомобильную аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже 31 августа 1997 года. Она находилась в машине Mercedes вместе с Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем.

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    Майя Пономаренко
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