Российского предпринимателя осудили на полтора года за дискредитацию армии

В Ленобласти впервые приговорили жителя региона к сроку за дискредитацию ВС РФ

Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил 48-летнего местного предпринимателя Дмитрия Скурихина к году и шести месяцам колонии общего режима за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Мужчину признали виновным по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил (ВС) России») УК РФ. В прокуратуре уточнили, что этот приговор — первый и единственный в регионе.

Следствие и суд установили, что Скурихин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. Несмотря на это, в августе 2022 года он разместил на фасаде своего магазина в селе Русско-Высоцкое плакаты с лозунгами, критикующими проведение спецоперации. Такого же характера публикация появилась и на странице жителя региона в социальных сетях. Арестовали Скурихина спустя год, когда в феврале 2023-го он еще раз опубликовал в интернете сведения, подрывающие авторитет ВС РФ.

По данным «Коммерсанта», сторона защиты планирует оспаривать приговор.