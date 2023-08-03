Двое россиянин делали закладки с наркотиками на улицах и попали под суд

В ЯНАО будут судить двух юношей, делавших закладки с наркотиками на улицах

В Надыме суд рассмотрит дело 19-летнего юноши и его несовершеннолетнего друга, распространявших наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, с января по февраль старший фигурант предложил своему товарищу вместе заниматься сбытом запрещенных веществ. Они получили от гражданина запрещенное вещество, расфасовали по пакетам и вышли на улицы города, чтобы сделать закладки. Молодые люди не смогли довести до конца затеянное, так как 8 марта полицейские их поймали.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах, совершенном организованной группой лиц по предварительному сговору. Всего известно о 26 эпизодах преступления.

Сейчас совершеннолетний фигурант находится в СИЗО. Кроме того, организатор, дававший инструкции обвиняемым, проходит по отдельному уголовному делу.