Пользователи «ВКонтакте» получили новые инструменты для создания фото и постов

«ВКонтакте» запустила обновление фоторедактора, раздела фотографий и редактора постов — пользователи получили новые инструменты для создания фото и публикаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, в фоторедакторе появилось больше фильтров, пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать ее на любое количество градусов. Также обновлен дизайн фоторедактора, чтобы авторам было удобнее выбирать необходимые инструменты.

Кроме того, важные фотографии теперь можно закрепить в разделе «Фото» — снимки будут загружаться напрямую в фотопоток, без добавления в альбом или размещения на стене. У юзеров есть возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их, а потом в любой момент вернуть. Редактировать альбомы и менять настройки приватности можно будет в том числе с мобильных устройств.

Наконец, редактор постов получил новый дизайн с акцентом на быструю публикацию контента: все расширенные настройки вынесены на отдельный экран. При загрузке фото и видео в обновленном редакторе будут доступны два формата публикации: сетка и карусель, что позволит авторам контента делать выбор — чередовать форматы или остановиться на любимом варианте.

Отмечается, что обновления раздела фотографий, фоторедактора и редактора постов постепенно станут доступны всем пользователям.