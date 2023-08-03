Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:51, 3 августа 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» запустила обновление

Пользователи «ВКонтакте» получили новые инструменты для создания фото и постов

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

«ВКонтакте» запустила обновление фоторедактора, раздела фотографий и редактора постов — пользователи получили новые инструменты для создания фото и публикаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, в фоторедакторе появилось больше фильтров, пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать ее на любое количество градусов. Также обновлен дизайн фоторедактора, чтобы авторам было удобнее выбирать необходимые инструменты.

Кроме того, важные фотографии теперь можно закрепить в разделе «Фото» — снимки будут загружаться напрямую в фотопоток, без добавления в альбом или размещения на стене. У юзеров есть возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их, а потом в любой момент вернуть. Редактировать альбомы и менять настройки приватности можно будет в том числе с мобильных устройств.

Наконец, редактор постов получил новый дизайн с акцентом на быструю публикацию контента: все расширенные настройки вынесены на отдельный экран. При загрузке фото и видео в обновленном редакторе будут доступны два формата публикации: сетка и карусель, что позволит авторам контента делать выбор — чередовать форматы или остановиться на любимом варианте.

Отмечается, что обновления раздела фотографий, фоторедактора и редактора постов постепенно станут доступны всем пользователям.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

    «ВКонтакте» запустила обновление

    Лисовец оценил стиль российских звезд словами «кто-то похож на клоуна»

    Швеция поучаствует в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

    В Кремле оценили перспективы ввода единой валюты БРИКС

    Найден способ пополнить российский бюджет на десятки миллиардов рублей

    Правоохранители пришли с обысками в министерство российского региона

    В Екатеринбурге нашли семью брошенной отцом на улице пятилетней девочки

    В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Эрдогана

    Стало известно о совершенствовании российских снарядов для беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости