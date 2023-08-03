В Волгограде задержали сотрудницу обладминистрации за попытку поджога военкомата

Сотрудница администрации Волгоградской области попыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 31-летняя фигурантка работает в областном комитете юстиции консультантом по работе с архивом. Она пришла на улицу Дегтярева в Волгограде к зданию военкомата с пятью коктейлями Молотова. На подозрительную гражданку обратил внимание патруль, так как она ходила вокруг здания и часто смотрела в телефон. Охранники подошли к женщине и попросили показать содержимое рюкзака. Тогда она призналась, что хотела устроить поджог.

Сейчас фигурантка задержана и находится на допросе у следователя.