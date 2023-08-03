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09:52, 3 августа 2023Россия

На российском водохранилище сняли на видео перевернувшуюся яхту с десантниками

Под Новосибирском перевернулась яхта с десантниками, женщинами и детьми

На Обском водохранилище под Новосибирском перевернулась яхта с десантниками, женщинами и детьми. Происшествие в российском регионе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

На представленных кадрах видно, как небольшое судно плавает на открытом пространстве, завалившись на бок. К пострадавшим подплывает еще одно судно и пытается помочь. Слышны крики ребенка. «Где мой папочка? Помогите!» — выкрикивает кто-то из детей. Мужчина успокаивает плачущего ребенка и советует перебираться на лодку.

Позже выяснилось, что на водохранилище на яхте отмечали День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков привел подробности происшествия. По его данным, на судне находилось восемь человек, включая двух детей.

«Их доставили на берег очевидцы, люди не пострадали. Само судно отбуксировали на берег спасатели», — отметил он в разговоре с порталом Ngs.ru.

В июле сообщалось, что моторная лодка с людьми перевернулась в Финском заливе недалеко от Кронштадта.

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    Анна Щербакова
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