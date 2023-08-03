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00:15, 3 августа 2023Бывший СССР

В Херсонской области начали демонтаж украинских дорожных знаков

В Херсонской области начали демонтаж дорожных знаков на украинском языке

Фото: Министерство транспорта Херсонской области

Специалисты предприятия «Херсон Автодор» начали демонтаж украинских дорожных знаков в Херсонской области. Об этом сообщает региональное министерство транспорта в своем Telegram.

Отмечается, что работы начались 2 августа на автомобильной дороге 74 ОП РЗ 74Р-001 Херсон — Новая Каховка — Геническ. Новые знаки, закупленные на средства из федерального бюджета, устанавливаются в соответствии с российскими нормами. «Демонтаж дорожных знаков и установление новых — важная часть поддержания безопасности и эффективности дорожной инфраструктуры», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт одного из самых загруженных участков трассы от Луганска до границы с Антрацитовским районом подходит к завершению. В будущем эта дорога свяжет ЛНР и ДНР и станет самым безопасным путем от Луганска до Донецка.

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    Марина Совина
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