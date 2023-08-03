В России предупредили о риске взлета цен на жизненно важные лекарства

Фармацевты предупредили о риске роста цен на лекарства из-за акциза на этанол

Введение акциза на этанол в России может привести к резкому скачку цен на лекарственные средства в аптеках, например, назначаемый при пневмонии бромгексин, корвалол, а также этопозид (при опухоли яичников). Речь идет о спиртосодержащих препаратах, в том числе из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Об этом предупредили различные фармацевтические ассоциации, организации направили соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости».

Среди авторов обращения — Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и Союз профессиональных фармацевтических организаций. В правительстве подтвердили получение письма и заявили, что перенаправили его в Минфин.

Председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин заявил, что в таком случае цены на корвалол рискуют взлететь на 40 процентов. Организации также отметили, что из-за введения акциза вырастет стоимость медицинского спирта, а за ней начнут расти и цены на сопутствующую продукцию, которую компании применяют для технических нужд, например, для промывки оборудования.

Другие участники рынка утверждают, что спиртосодержащие препараты могут подорожать более чем на 70 процентов. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин добавляет, что с введением акциза есть риск остановки выпуска ряда лекарственных препаратов из-за нерентабельности производства.

Ввести акциз на этанол в России в начале июля предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством», — заявил она, писали РИА Новости.