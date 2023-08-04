Назван мешающий украинским пилотам начать обучение на F-16 нюанс

Politico: украинские пилоты повысят уровень английского до обучения на F-16

В настоящее время лишь восемь из более чем 30 украинских пилотов готовы начать проводимое западными странами обучение на истребителях F-16. Остальным необходимо пройти языковые курсы для повышения уровня английского языка, сообщает газета Politico.

«Восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителе, как только план подготовки будет составлен европейскими союзниками и утвержден США», — пишет издание.

Отмечается, что в общей сложности обучение должны пройти две эскадрильи пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 32 человека. Однако, перед тренировками на F-16 необходимо убедиться в том, что у них имеется необходимый уровень английского языка. В связи с этим пилотов предварительно направят на языковые курсы в Великобританию.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что американские истребители F-16 во многом уступают российским Су-30 и Су-35, которые обладают более мощными радарами, берут больше боеприпасов и способны лучше уклоняться от ракет противника.