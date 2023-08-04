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14:18, 4 августа 2023Силовые структуры

Суд вернул на доследование дело российских хакеров из-за ошибки МВД

В Москве суд вернул прокуратуре дело группировки хакера Flint24 из-за ошибки МВД

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Москве суд вернул в Генпрокуратуру уголовное дело группировки хакеров под руководством бизнесмена Алексея Строганова, известного как Flint24, из-за ошибки, которую МВД не заметило за три года расследования. Об этом сообщает издание Baza.

По делу проходят 26 подозреваемых, среди которых есть один военный, поэтому расследование должно было вести военное следственное управление, а не МВД. За три года эту деталь не заметили ни в ведомстве, ни в Генпрокуратуре, которая утверждала обвинительное заключение. Теперь расследование практически с нуля будут вести сотрудники другого ведомства.

По версии следствия, фигуранты дела были кардерами, которые воруют данные с банковских карт и перепродают их или используют в своих целях. Группировка работала с 2014 года и крала данные банковских карт людей, проживающих в СНГ, Евросоюзе и США. Чаще всего злоумышленники взламывали сети отелей или супермаркетов, откуда и получали информацию о картах.

Их вычислили весной 2020 года. Тогда сотрудники ФСБ совершили контрольную закупку, заплатили киберпреступникам 265 долларов и тут же их задержали. После этого силовики провели операцию в 11 регионах и накрыли всю группировку из 26 человек, включая ее предполагаемого лидера — калужского бизнесмена Алексея Строганова.

По данным РБК, им вменяют незаконный оборот банковских карт лишь на 700 долларов. При этом реальные обороты группировки достигали миллионов долларов.

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