Россиянин бросил младенца на пол и убил его

В Тыве СКР возбудил дело против мужчины за убийство брошенного на пол младенца

В Республике Тыва следователи возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве новорожденного младенца, которого он бросил на пол. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

О преступлении стало известно 3 августа, когда в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка в реанимации от травм.

По данным СКР, утром 2 августа в квартире дома на Иркутской улице в Кызыле между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого мужчина бросил младенца на пол, но мать успела его подхватить. Однако фигурант дела выхватил его из рук сожительницы и вновь кинул, в результате чего ребенок получил телесные повреждения. Он был госпитализирован, но несмотря на медицинскую помощь, скончался в больнице.