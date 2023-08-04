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15:56, 4 августа 2023Экономика

Россияне оценили свое материальное положение

ФОМ: более половины россиян сочли свое материальное положение средним

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

По состоянию на середину июня 2023 года свыше половины россиян (53 процента) сочли свое материальное положение средним, а чуть более четверти (26 процентов) назвали его хорошим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Самая большая доля положительно оценивающих свое материальное положение была зафиксирована среди представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 30 лет (44 процента). Наибольшие финансовые трудности испытывают россияне в возрастной категории 46-60 лет (25 процентов).

При этом почти каждый пятый гражданин (19 процентов) испытывает определенные финансовые трудности и считает свое материальное положение плохим. В то же время улучшение своего благосостояния в ближайший год предрекли меньше трети респондентов (27 процентов). Еще 12 процентов граждан считают, в среднесрочной перспективе оно ухудшится, а 40 процентов не ожидают значительных изменений.

В конце мая аналитики ФОМ представили результаты опроса, согласно которым за последние два-три месяца улучшение своего материального положения заметили лишь десять процентов россиян. В то же время 19 процентов респондентов, напротив, заявили о его ухудшении. Хорошим свое финансовое положение сочли чуть более четверти граждан (26 процентов), плохим — 18 процентов, а подавляющее большинство (56 процентов) назвало его средним.

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    Анатолий Акулов
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