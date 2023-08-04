ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Случевск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Случевск Погарского района Брянской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но произошло возгорание хозяйственной постройки. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Днем ранее, 3 августа, противник обстрелял село Соловьевка. Пострадавших нет, снарядами частично повредило энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи российских приграничных регионах России действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.