ВСУ обстреляли приграничный российский регион
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Случевск Погарского района Брянской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но произошло возгорание хозяйственной постройки. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
Днем ранее, 3 августа, противник обстрелял село Соловьевка. Пострадавших нет, снарядами частично повредило энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор.
С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи российских приграничных регионах России действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.