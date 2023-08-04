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19:04, 4 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Случевск

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Случевск Погарского района Брянской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но произошло возгорание хозяйственной постройки. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Днем ранее, 3 августа, противник обстрелял село Соловьевка. Пострадавших нет, снарядами частично повредило энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи российских приграничных регионах России действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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