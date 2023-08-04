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09:33, 4 августа 2023Силовые структуры

Российские следователи начали расследование обстрелов ВСУ российских территорий

СКР начал расследование новых фактов обстрелов ВСУ ряда российских регионов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские следователи начали расследование новых фактов обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ряда российских регионов. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, речь идет об атаках ВСУ на населенные пункты Алешки в Херсонской области и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Так же при атаке на Старомихайловку в Донецке три россиянина получили ранения. Обстрелу подверглась и деревня Елизаветовка в Курской области. В населенном пункте повреждена линия электропередачи, газовая труба и несколько домов.

Обстрелу ВСУ подверглись село Мокрая Орловка в Белгородской области, что привело к повреждениям домов, в селе Соловьевка Брянской области после украинской атаки было нарушено энергоснабжение района. В СКР заявили, что установят лиц, причастных к преступлению.

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    Владимир Седов
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