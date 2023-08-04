Российские следователи начали расследование обстрелов ВСУ российских территорий

СКР начал расследование новых фактов обстрелов ВСУ ряда российских регионов

Российские следователи начали расследование новых фактов обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ряда российских регионов. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, речь идет об атаках ВСУ на населенные пункты Алешки в Херсонской области и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Так же при атаке на Старомихайловку в Донецке три россиянина получили ранения. Обстрелу подверглась и деревня Елизаветовка в Курской области. В населенном пункте повреждена линия электропередачи, газовая труба и несколько домов.

Обстрелу ВСУ подверглись село Мокрая Орловка в Белгородской области, что привело к повреждениям домов, в селе Соловьевка Брянской области после украинской атаки было нарушено энергоснабжение района. В СКР заявили, что установят лиц, причастных к преступлению.