Раскрыты намерения Запада отказать России в подключении Россельхозбанка к SWIFT

ТАСС: Запад откажется подключать Россельхозбанк к SWIFT ради зерновой сделки

Западные страны не планируют переподключать Россельхозбанк к международной системе платежей SWIFT даже несмотря на то, что таковы условия Москвы для восстановления зерновой сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в ООН и ЕС.

Как пояснили собеседники агентства, это связано с опасениями Запада насчет того, что тогда банк будут использовать не только для сопровождения сделок по экспорту зерна и удобрений, но и для других целей. Более того, намерения переподключать Россельхозбанк к SWIFT не было даже до прекращения действия зерновой сделки. США и страны Европы считают, что уже предприняли все необходимые меры для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России.

Единственный шаг, на который готовы пойти представители западных стран, — подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка. Но сроки реализации такой возможности не уточнили, поскольку пока подобное решение не прорабатывалось.

Москва покинула сделку 17 июля, обвинив Запад в нарушении условий соглашения, — в том числе в препятствовании сбыту зерновых за границей.