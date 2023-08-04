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19:23, 4 августа 2023Мир

Раскрыты намерения Запада отказать России в подключении Россельхозбанка к SWIFT

ТАСС: Запад откажется подключать Россельхозбанк к SWIFT ради зерновой сделки

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

Западные страны не планируют переподключать Россельхозбанк к международной системе платежей SWIFT даже несмотря на то, что таковы условия Москвы для восстановления зерновой сделки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в ООН и ЕС.

Как пояснили собеседники агентства, это связано с опасениями Запада насчет того, что тогда банк будут использовать не только для сопровождения сделок по экспорту зерна и удобрений, но и для других целей. Более того, намерения переподключать Россельхозбанк к SWIFT не было даже до прекращения действия зерновой сделки. США и страны Европы считают, что уже предприняли все необходимые меры для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России.

Единственный шаг, на который готовы пойти представители западных стран, — подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка. Но сроки реализации такой возможности не уточнили, поскольку пока подобное решение не прорабатывалось.

Москва покинула сделку 17 июля, обвинив Запад в нарушении условий соглашения, — в том числе в препятствовании сбыту зерновых за границей.

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    Виктория Кондратьева
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