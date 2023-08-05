Назван способ усилить выявление украинских беспилотников в Крыму

Адмирал Комоедов: береговые системы слежения усилят выявление дронов ВСУ в Крыму

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов в разговоре с Ura.ru назвал способ усилить выявление беспилотных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черном море и в Крыму. По его мнению, в этом могут помочь береговые системы слежения.

«В свое время у нас на Черном море были системы береговые. Они были также подводные. Кабельные системы, гидроакустические, которые с берегом были связаны», — заявил он.

Комоедов подчеркнул, что они обнаруживали шумы и подавали сигнал о приближении потенциально опасных объектов. Помимо этого, по его словам, глушить вражеские подводные дроны можно глушить с помощью самолетов радиоэлектронной борьбы.

Адмирал добавил, что наиболее эффективным способом борьбы с морскими беспилотниками станет выявление мест их производства, завоза и складирования. Таким образом готовность отразить удар ВСУ будет значительно выше, заключил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.