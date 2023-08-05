Стали известны подробности ДТП с элитным суперкаром в Москве

Водитель сгоревшего в центре Москвы спорткара Lamborghini не пострадал

Водитель спортивного автомобиля марки Lamborghini, загоревшегося в субботу, 5 июля, в центре Москвы, не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сначала загорелся двигатель автомобиля, а затем огонь охватил всю машину. Уточняется, что мужчина успел выпрыгнуть из спорткара после того, как его предупредили о возгорании. «Машина сгорела почти полностью. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Об аварии с Lamborghini стало известно ранее 5 июля. На опубликованном ролике видно охваченную пламенем машину со сработавшей системой оповещения. По предварительным сведениям, автомобиль не подлежит восстановлению.