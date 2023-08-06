В Кремле заявили о желании контролировать все записанные в Конституции регионы

Песков заявил, что Россия хочет контролировать записанные в Конституции регионы

Россия хочет контролировать все регионы, которые записаны в ее Конституции. Об этом газете The New York Times сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — объяснил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о том, стремится ли страна получить больше территорий Украины.