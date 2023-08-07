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20:58, 7 августа 2023Силовые структуры

Российские поисковики нашли останки сотни тел на месте фашистского концлагеря

В Ленобласти нашли массовое захоронение узников на месте фашистского концлагеря

Фото: Emilie D / Unsplash

В Волосовском районе Ленинградской области на месте бывшего фашистского концлагеря «Дулаг-102» поисковики нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, в захоронении может быть более двух тысяч расстрелянных узников концлагеря. Пока были обнаружены порядка ста тел.

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    Илона Палей
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