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09:12, 7 августа 2023Силовые структуры

У прилетевшей из Казахстана в Москву российской модели украли гонорар

У прилетевшей из Казахстана в Москву российской модели украли из чемодана деньги

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская модель написала заявление в полицию о краже тысячи долларов из ее чемодана. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 25-летняя россиянка заработала деньги в Астане во время съемок, по прилете в Москву и возвращению из аэропорта Шереметьево, она обнаружила, что на ее чемодане сорваны поставленные замки, а хранившийся внутри гонорар похищен. Оперативники начали розыск подозреваемого.

3 августа сообщалось, что российских туристов обокрали в аэропорту Барселоны на 8,5 миллиона евро (почти на 858 миллионов рублей).

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    Владимир Седов
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