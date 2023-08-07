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20:40, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Дома-2» объяснила регулярные поездки в Европу

Ведущая Ольга Орлова объяснила регулярные поездки в Италию делами в этой стране
Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова заявила, что регулярно путешествует в Италию, поскольку у нее есть дела в этой стране. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отвечая на вопросы подписчиков.

Орлова отметила, что у нее нет недвижимости в этой европейской стране. «Но у меня тут дела, из-за которых я должна здесь быть несколько раз в год», — объяснила телеведущая. Другие подробности она не раскрыла.

Перед этим Орлова рассказала, что вместе с мужем отправилась в Италию. Позднее она добавила, что не взяла с собой шестимесячную дочь. Свое решение ведущая реалити-шоу пояснила тем, что ребенку будет тяжело перенести дорогу.

Ранее известная телеведущая Анфиса Чехова призналась, что мечтает жить за границей. По словам Чеховой, ей интересно жить в разных местах и познавать мир.

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    Олег Давыдов
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