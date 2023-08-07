Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 7 августа 2023Силовые структуры

Российского подростка осудили на три года за попытку сбыть наркотики

В Саранске осудили на три года подростка, планировавшего сбыть наркотики

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Саранске суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы 17-летнего подростка, планировавшего сбыть наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноша признан виновным по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, в апреле фигурант в интернете купил запрещенные вещества, чтобы бесконтактно продать их в городе. Однако полицейские поймали несовершеннолетнего. Из трех тайников-закладок, оставленных подростком, силовики изъяли наркотики.

Отмечается, что соучастник мальчика также пойдет под суд.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Депутат Госдумы рассказал о встрече на СВО колонны бывших зеков «от хозяина»

    Требования по расселению аварийного жилья захотели ужесточить

    Синоптик предупредил москвичей о тропических ночах

    Двое россиян пострадали из-за наезда комбайна на мину в приграничном регионе

    В Италии понадеялись на решение зерновой проблемы после визита Путина в Турцию

    Прошедшие обучение в Британии солдаты ВСУ отказались выходить на позиции

    В Италии выразили надежду на продление ультиматума Нигеру

    В ДНР заявили об ответе России на поставки Киеву ракет SCALP

    Врач рассказал о влиянии зубов на здоровье сердца

    В регионе России осенью примут закон о штрафах за отказ от Знамени Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости