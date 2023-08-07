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07:22, 7 августа 2023Силовые структуры

Отсидевший 13 лет за чужое преступление россиянин рассказал о выживании на зоне

«Лента.ру»: россиянин Исхаков рассказал о 13 годах на зоне за чужое преступление
Фатхулла Исхаков

Фатхулла Исхаков. Кадр: proural / YouTube

Житель Башкирии, 86-летний Фатхулла Исхаков, который получил 13 лет лишения свободы за чужое преступление, в понедельник, 7 июля, рассказал «Ленте.ру» о выживании на советских зонах.

По словам Исхакова, за 13 лет он проехался по множеству колоний: был в Стерлитамаке, Мелеузе, Салавате, Белебее, под Уфой. Все они для него были как одна: везде он жил с насильниками, душегубами и педофилами в одном бараке

«50-60 человек — и все орут, храпят, гадят, воняют. Да описывать стыдно, с чем приходилось мириться. Я — честный, добрый парень — каждый день был в их окружении. Я был в аду!» — рассказал собеседник «Ленты.ру».

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Исхаков забывался только в работе: он брался за все, что предлагали, и не стеснялся никакой работы. Осужденный отключался в три часа ночи, просто падал и засыпал — это его спасало. Так он дошел до назначения бригадиром производства на мебельном комбинате колонии.

«Меня уважали, профессором называли. Да и я здоровый был, мне сложно было противостоять. В первые дни так дал одному зэку, что другие потом уже не подходили», — отметил Исхаков.

Полную версию эксклюзивного интервью Фатхуллы Исхакова об избиениях, жизни в колонии среди преступников и цене прощения можно прочитать здесь.

Исхаков больше полувека боролся за восстановление своего честного имени. Добиться этого пенсионеру удалось только в мае 2023 года. Решение Верховного суда России стало беспрецедентным — впервые в стране был отменен столь давний приговор по вновь открывшимся обстоятельствам.

Теперь в Ленинский районный суд Уфы поступил иск о взыскании с Министерства финансов России 450 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда — именно в такую сумму оценил свои страдания Исхаков.

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