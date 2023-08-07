Россиян предупредили о штрафе за вывоз некоторых товаров из-за рубежа

Юрист заявил об уголовном преследовании за вывоз некоторых товаров из-за рубежа

Юрист Александр Байбородин рассказал, что желание привезти сувениры из-за рубежа может обернуться штрафом и даже уголовным преследованием. В интервью радио Sputnik специалист предупредил, какие товары могут вызвать вопросы у таможни.

Так, в некоторых странах действуют ограничения на вывоз изделий из материалов животного и растительного происхождения. За вывоз коралла из Египта штраф может составлять 1000 долларов и выше. Аналогичные правила действуют и в Турции.

По словам эксперта, в любой стране запрещен или подлежит декларированию вывоз сувениров из слоновой кости и крокодиловой кожи. Это же касается и антиквариата.

«Во многих странах продаются сувениры на основе марихуаны — это могут быть даже шампуни, масла, духи, кремы. Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить», — отметил Байбородин.

По словам специалиста, если турист купил за границей какое-то лекарство, не стоит брать его с собой в Россию, не убедившись, что ввоз этого препарата разрешен. В противном случае можно нарваться на уголовную статью.

Помимо этого, попытку запастись электроникой, дорогой одеждой или косметикой на таможне могут расценить как намерение беспошлинно продать эти вещи в России, предупредил юрист. Такие товары лучше всего декларировать, резюмировал Байбородин.

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