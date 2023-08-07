Описан способ кражи паролей с помощью микрофона

BleepingComputer: точность кражи паролей с помощью микрофона составила 95%

Британские ученые выявили новый способ кражи паролей пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам специалистов, злоумышленники могут прибегнуть к «изощренному» способу кражи личных данных. Авторы исследования описали способ кражи паролей с помощью микрофона взломанного устройства и последующего анализа аудиозаписи посредством нейросети.

Ученые отметили, что хакеры могут анализировать звуки того, как пользователь набирает символы на клавиатуре. Затем с помощью специальной нейросети злоумышленники могут выяснить, на какие именно кнопки нажимала жертва. Точность такого способа кражи паролей составила 95 процентов.

В ходе эксперимента авторы попробовали записать звуки, которые издает клавиатура ноутбука Apple MacBook Pro. Оказалось, что каждая клавиша имеет свой уникальный звук, который может распознать нейросеть. Также авторы отметили, что таким образом можно воровать пароли через звонок Zoom или Skype. В заключении специалисты отметили, что от акустического способа кражи данных можно защититься с помощью применения биометрических методов аутентификации — например, через отпечаток пальца.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что нельзя создавать одинаковые пароли для самых важных аккаунтов. Считается, что надежный пароль должен быть от 12 символов с верхним и нижним регистром.