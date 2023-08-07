Мужчина не стал отказываться от любимой еды и похудел на 56 килограммов

Житель США сбросил 56 килограммов благодаря работе над вредными привычками

Житель американского города Джонсборо, штат Арканзас, похудел на 56 килограммов за два с половиной года, поработав над вредными привычками и не отказываясь от любимой еды. Об этом сообщает New York Post.

38-летний Крис Террелл рассказал, что всегда был толще сверстников и уже в 15 лет весил 90 килограммов. Американец неоднократно пробовал похудеть на разнообразных диетах и даже сбрасывал вес, но все заканчивалось срывами, после которых он набирал еще больше килограммов, чем терял до этого.

В 2019 году Терелл решил серьезно заняться здоровьем, на тот момент его вес составлял 131 килограмм. Мужчина понял, что сброшенный вес каждый раз возвращался, так как он некоторое время ограничивал себя, а потом возвращался к нездоровому образу жизни. Тогда он начал работать над искоренением вредных привычек: перестал длительное время проводить за компьютерными играми и просмотром телевизора и отказался от избыточного употребления нездоровой пищи. Терелл решил уйти с нелюбимой работы и расстаться с девушкой, отношения с которой давно изжили себя.

Американец не стал полностью отказываться от любимых продуктов, но ел их в ограниченных количествах и только тогда, когда по-настоящему чувствовал голод. За первые полгода он похудел на 30 килограммов, и в итоге за два с половиной года ему удалось сбросить 56 килограммов.

Помимо контроля за едой, Террелл занимался плаванием и вел дневник своих успехов. Он развесил по дому напоминания, связанные со здоровым образом жизни.

Терреллу удается поддерживать здоровый вес уже в течение полутора лет. Он гордится своей формой и работает тренером по снижению веса, помогая другим.

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