Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:05, 8 августа 2023Забота о себе

Россиянам назвали главную опасность работы за компьютером

Врач Березовский: длительная работа за компьютером повышает риск тромбоза

Фото: Undrey / Shutterstock / Fotodom

Главная опасность при длительной работе за компьютером заключается в тромбозе. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский.

Врач объяснил, что при долгом нахождении в сидячем положении происходит сдавливание сосудов, что, в свою очередь, замедляет кровоток и повышает риск образования тромбов. С такой проблемой сталкиваются те, кто проводит много времени работая или играя на компьютере, а также путешественники, часто летающие на самолете.

Есть такое понятие, как «тромбоз путешественника» — когда человек длительное время, например семь-восемь часов, находится в сидячем положении в самолете. Происходит тромбоз нижних конечностей. Тромб отрывается, попадает по большому кругу кровообращения в полость сердца, а оттуда в сосуды малого кровообращения — и человек погибает

Дмитрий Березовскийврач, доктор медицинских наук
Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

По словам Березовского, особенно опасно долго сидеть в одном положении людям с наследственной предрасположенностью к тромбозу. Для профилактики этой патологии он рекомендовал сократить потребление кофе, больше двигаться и не забывать через каждый час работы на компьютере делать пятиминутную производственную гимнастику.

Ранее врач Максим Маскин сообщил, что длительный и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может нанести большой вред организму. По его словам, эта категория лекарств может влиять на функцию сосудов и повышать развитие сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта и тромбоза.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?

    Новый штамм коронавируса обнаружили в Индии

    Президент Сербии назвал Украину дружественной страной

    Стали известны результаты вскрытия бывшего вратаря ЦСКА и сборной России

    Госдеп сообщил об отсутствии доказательств причастности РФ к перевороту в Нигере

    Госдеп отверг заявление МИД России об отваживании Киева от переговоров

    Захарова отреагировала на замену герба на монументе «Родина-мать»

    Германия предложила Польше продлить размещение трех систем Patriot

    В США заявили о тревоге американских генералов из-за возможностей ВС России

    Безопасный проезд между Геническом и Арбатской стрелкой восстановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости