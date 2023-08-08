Россиянам назвали главную опасность работы за компьютером

Врач Березовский: длительная работа за компьютером повышает риск тромбоза

Главная опасность при длительной работе за компьютером заключается в тромбозе. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский.

Врач объяснил, что при долгом нахождении в сидячем положении происходит сдавливание сосудов, что, в свою очередь, замедляет кровоток и повышает риск образования тромбов. С такой проблемой сталкиваются те, кто проводит много времени работая или играя на компьютере, а также путешественники, часто летающие на самолете.

Есть такое понятие, как «тромбоз путешественника» — когда человек длительное время, например семь-восемь часов, находится в сидячем положении в самолете. Происходит тромбоз нижних конечностей. Тромб отрывается, попадает по большому кругу кровообращения в полость сердца, а оттуда в сосуды малого кровообращения — и человек погибает Дмитрий Березовский врач, доктор медицинских наук

По словам Березовского, особенно опасно долго сидеть в одном положении людям с наследственной предрасположенностью к тромбозу. Для профилактики этой патологии он рекомендовал сократить потребление кофе, больше двигаться и не забывать через каждый час работы на компьютере делать пятиминутную производственную гимнастику.

Ранее врач Максим Маскин сообщил, что длительный и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может нанести большой вред организму. По его словам, эта категория лекарств может влиять на функцию сосудов и повышать развитие сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта и тромбоза.